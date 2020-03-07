beIN SPORTS مشاهدة مباراة Al Ahly Vs Sundownsاليوم الاهلى المصري وصن داونز الجنوب أفريقي

أعلن بيتسو موسيماني مدرب صنداونز، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب لوكاس موريبي ببيريتوريا. وتفوق المارد الأحمر على فريق صنداونز في مباراة الذهاب التي أقيمت في ستاد القاهرة بنتيجة 2-0 بهدفين أحرزهم الدولي التونسي على معلول. وأجرى المدير الفني لصنداونز تغير وحيد عن تشكيل مباراة الذهاب، حيث أشرك الظهير الأيمن المخضرم، نجكونجكا، بعد شفاءه من الإصابة، بدلا من المدافع أرنديسي. مباراة الذهاب، حيث أشرك الظهير الأيمن المخضرم، نجكونجكا، بعد شفاءه من الإصابة، بدلا من المدافع أرنديسي. تشكيل صنداونز:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو. الدفاع: ليبوسا – ريكاردو ناسيمينتو – مودجيكا ماديشا- نجكونجكا. خط الوسط: سيمبا زواني – أندييلي جالي - هلومفو كيكانا- ليبوهانت مابوي. Advertisements الهجوم: سيبوسيسو فيلاكازي- جاستون سيرينو.

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