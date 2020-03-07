حازم إمام يوجه التحية لمدرب الزمالك

أثنى حازم إمام نجم الزمالك الأسبق على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عقب التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي. ونجح الزمالك في التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بالتغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بإجمالي مباراتي الذهاب والعودة. أهداف مقابل هدفين بإجمالي مباراتي الذهاب والعودة. وقال حازم إمام في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "الزمالك يستحق التأهل بجدارة على حساب الترجي قدم مباراتين رائعتين وكان هناك توازن على المستوى الهجومي والدفاعي". توازن على المستوى الهجومي والدفاعي". وأضاف: " محمود حمدي الونش مدافع الزمالك قدم مباراة كبيرة في رادس، ونجح في الفوز بكل الالتحامات وأبو جبل قدم مباراة رائعة وقام بإنقاذ رائع أمام الهوني". واختتم: "كل التحية لباتريس كارتيرون الذي أعاد الفريق إلى هيبته بعد بداية الموسم الصعبة والذي يلعب بواقعية كبيرة".

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