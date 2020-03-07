السفير المصري يودع بعثة الزمالك في تونس

حرص نبيل الحبشي السفير المصرى في تونس على التواجد في مطار تونس لتوديع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأشاد جميع أفراد البعثة بالدور الذي قامت به السفارة المصرية في دعم وتوفير كافة الإمكانات لها منذ الوصول إلى العاصمة التونسية وحتى المغادرة.

وكان الفريق قد تأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف والخسارة أمس في رادس بهدف دون رد.