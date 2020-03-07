رياضة | التشكيل الرسمي لمباراة مازيمبي والرجاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمباراة مازيمبي والرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبلتقي بعد قليل فريقي مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي، في إياب مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ملعب مازيمبي بمدينة لوموباتشي.

وأعلن بامفيل ميهايو كازيمبي المدير الفني لمازيمبي تشكيل فريقه للمباراة والتي جاءت كما يلي.

حراسة المرمى: سيلفان جوبوهو.

خط الدفاع: ديو إيساما - كاباسو تشونجو - تاندي مبواني - ونلو كوليبالي.

خط الوسط: كريستيان كوفي - جليودي ليكونزا - باتو كابانجو.

خط الهجوم: تريزور مبوتو - إسحق تشيبانجو - جاكسون موليكا.

بينما أعلن جمال السلامي المدير الفني للرجاء تشكيل فريقه والذي جاء كما يلي.

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حراسة المرمى: أنس زنيتي.

خط الدفاع: محمد زريدا - بدر بانون - سند الورفلي - فابريس نجاه.

خط الوسط: محسن متولي - عمر عرجون - عبد الإله حافيظي.

خط الهجوم: سفيان رحيمي - بين مالانجو - فابريس نجوما.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الرجاء البيضاوي بهدفين دون رد.