رياضة | تصريحات مثيرة من زيدان قبل قبل مباراة ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة من زيدان قبل قبل مباراة ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه ريال بيتيس في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"نعلم أنها مباراةٌ معقدةٌ في ملعبٍ صعب، لقد مرّوا ببعض النتائج السلبية مؤخرا، لكنهم فريقٌ جيد".

وأضاف :"ستكون مباراة بدنية بالإضافة إلى الجانب الفني الذي يجب أن نكون جاهزين له".

وتابع :"أن أعيش في هذا النادي العظيم هو شرفٌ وفخرٌ أستمتع به في كل لحظة".

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وأشار :"ليس هناك لاعبٌ أهم من لاعب آخر. أُخبرهم بذلك وأعتقد أن جميع اللاعبين مهمون، لأن لكلٍ منهم إضافته".

‏وأوضح :"عليَّ الاختيار وهو ليس بالأمر السهل. أعلم كيف يفكر اللاعبون، جميعهم يريدون اللعب".

وحول انتشار فيروس كورونا قال :"ليس هذا مجال اختصاصي وهناك العديد من الأشخاص المختصين حول العالم لكي يُخبرونا بما يتعين علينا فعله. نثق بأولئك الأشخاص وسنقوم بما يطلبوه منا".

وأكمل :"نبذل كل ما بوسعنا في كل مباراة، وأحيانا لا ينجح مسعانا. وليس لأننا لا نرغب بذلك".

‏وأتم حديثه :"نعلم موقعنا الحالي وعلينا بذل كل شيء على أرض الملعب، سيُسهل ذلك من مهمتنا".