رياضة | إبراهيم سعيد يسخر من مروان محسن قبل لقاء الأهلي وصن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد يسخر من مروان محسن قبل لقاء الأهلي وصن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، من مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر قبل مباراة ماميلودي صن داونز والتي تنطلق بعد قليل في مدينة "بريتوريا"، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب "هيما" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "عاجل!!! بيتسو موسيماني يعلن مفاجأه التشكيل مروان محسن يقود دفاع صن داونز امام الاهلى"، ساخرًا من تراجع مستوي مهاجم الأهلي بشكل كبير في المباريات الأخيرة وعدم قيامه بدوره الهجومي بالشكل الأمثل مع الفريق الأحمر.

ويتواجد مروان محسن على دكة بدلاء الأهلي في مباراة اليوم ضد ماميلودي صن داونز.

ويبدأ الأهلي مباراة صن داونز بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – علي معلول – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي - جيرالدو – جونيور اجاي

خط الهجوم: أليو بادجي

ويجلس على مقاعد البدلاء: علي لطفي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هاني وأيمن أشرف