رياضة | سر غضب مدرب صن دوانز قبل دقائق من مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر غضب مدرب صن دوانز قبل دقائق من مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت حالة من الغضب على بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن دوانز الجنوب إفريقي قبل مواجهة فريقه أمام الأهلي المصري بعد قليل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وجاء سبب غضب موسمياني بسبب حالة أرضية ملعب لوكاس موريبي وطول العشب وهو ما يفقد الفريق القدرة على السيطرة على الكرة.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب على صن داونز بهدفين دون رد والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي السبت الماضي.