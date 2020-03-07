رياضة | تشكيل مازيمبي أمام الرجاء في أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مازيمبي أمام الرجاء في أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لفريق مازيمبي الكونغولي تشكيل فريقه لمواجهة الرجاء المغربي بعد قليل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل مازيمبي جاء كالتالي :-

جبوهونو - مبيكو - موابي - شونجو - كوليبالي - ليكونزا - كوفي - مبوتو - مولوتا كابونجو - موليكا - تشيبانجو.

وكان الرجاء قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بهدفين دون رد، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف للصعود لدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.

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وضم تشكيل الرجاء كلا من :-

أنس الزنيتي - بدر بانون - سند الورفلي - أزريدا - فابريس نجاه - العرجون - نجوما - حفيدي - محسن متولي - رحيمي - مالانجو.

