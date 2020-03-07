رياضة | مالانجو يقود هجوم الرجاء أمام مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالانجو يقود هجوم الرجاء أمام مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال السلامي المدير الفني للرجاء الرياضي المغربي تشكيل فريقه لمواجهة مازيمبي الكونغولي بعد قليل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الرجاء قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب بهدفين دون رد، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف للصعود لدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.

وضم تشكيل الرجاء كلا من :-

أنس الزنيتي - بدر بانون - سند الورفلي - أزريدا - فابريس نجاه - العرجون - نجوما - حفيدي - محسن متولي - رحيمي - مالانجو.