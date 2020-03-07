رياضة | تشكيل صن داونز أمام الاهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل صن داونز أمام الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب افريقي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق الأهلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : أونيانجو

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خط الدفاع: ماديشا - ناسيمينتو - ليبوسا - ناجونجا.

خط الوسط: كيكانا - جالى - سيرينو.

خط الهجوم: زوانى - فيكالى - مابوى

يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.