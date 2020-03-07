رياضة | سفير مصر في جنوب إفريقيا يؤازر الأهلي أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر في جنوب إفريقيا يؤازر الأهلي أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص شريف عيسى سفير مصر في جنوب إفريقيا، على التواجد داخل ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا، من أجل حضور مباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تواجد عيسى برفقة محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة في جنوب إفريقيا، من أجل مؤازرة اللاعبين في مهمتهم اليوم، بدور الأبطال.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب إفريقي، بعد قليل على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويتسلح الأهلي بنتيجة الفوز على صن داونز ذهابًا، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب نفس الدور.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم السبت.

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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – علي معلول – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي - جيرالدو – جونيور اجاي

خط الهجوم: أليو بادجي