رياضة | كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام بورنموث.. صلاح أساسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام بورنموث.. صلاح أساسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بورنموث في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أدريان.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - ميلنر.

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خط الوسط : فابينهو - فينالدوم - تشامبرلين.

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو.

وكان فريق ليفربول قد خسر مباراته الماضية من فريق واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.