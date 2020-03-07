رياضة | مفاجآت في قائمة المستبعدين من الأهلي أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة المستبعدين من الأهلي أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اسبتعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبان من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن داونز. واستبعد فايلر الثنائي مصطفى شوبير وأحمد الشيخ. فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :- علي لطفي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هاني وأيمن أشرف Advertisements وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – علي معلول – أحمد فتحي. خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي - جيرالدو – جونيور اجاي خط الهجوم: أليو بادجي

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