رياضة | حافلة الأهلي تتوجه إلى لوكاس موريبي لمواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حافلة الأهلي تتوجه إلى لوكاس موريبي لمواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، إلى ملعب لوكاس موريبي منذ قليل استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

وكان فايلر حرص على عقد محاضرة فنية صباح اليوم في فندق الإقامة، مع اللاعبين لتوضيح بعض نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

وجاء تحرك الحافلة قبل ساعتين من انطلاق المباراة، لرغبة الفريق في الوصول مبكرًا إلى ملعب المباراة، حسب تعليمات الكاف.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز، في الثالثة عصر اليوم على ملعب لوكاس موريبي، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز ذهابًا على صن داونز، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، في إياب دور الربع نهائي للبطولة.