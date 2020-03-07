رياضة | سفير مصر في جنوب إفريقيا يرافق بعثة الأهلي لاستاد لوكاس موريبي لمواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر في جنوب إفريقيا يرافق بعثة الأهلي لاستاد لوكاس موريبي لمواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد شريف عيسى، سفير مصر في جنوب إفريقيا، في فندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مدينة بريتوريا، والتوجه مع الفريق إلى استاد لوكاس موريبي.

وحضر السفير المصري على الحضور قبل التحرك بنصف ساعة، والتقى مع محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في جنوب إفريقيا في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.