رياضة | الجالية المصرية في بريتوريا تحاصر فندق إقامة الأهلي قبل مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجالية المصرية في بريتوريا تحاصر فندق إقامة الأهلي قبل مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت بعض الجالية المتواجدة في جنوب إفريقيا، على التوجه إلى فندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بريتوريا، قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز، بدوري أبطال إفريقيا.

ووجهت الجالية بعض الرسائل للاعبين، حيث طالبت بتحقيق الفوز على صن داونز، وسط جماهيره والعبور إلى دور النصف النهائي من البطولة.

وجاء تواجد الجماهير، للشد من أزر اللاعبين والتأكيد على ضرورة إسعادهم بالعودة إلى القاهرة، حاملين بطاقة الصعود من بريتوريا.

ويلتقي الأهلي صن داونز الجنوب إفريقي، عصر اليوم على ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا، ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الأحمر فوزًا بهدفين دون رد بالقاهرة ذهابًا.