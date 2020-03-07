اونلاين | مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق الأهلي أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق الأهلي أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق الأهلي مع فريق صن داونز في المباراة التي ستقام اليوم السبت 7 مارس في بريتوريا YALA KOORA خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE وسوف تكون تلك المباراة قوية من أجل حصد بطاقة التأهل لدور القادم في البطولة.

يلا كورة وسوف تقام المباراة بين فريق الأهلي ونادي صن داونز في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ALAHLY VS SAN DAWANS وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية عصراً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.

كورة ستار وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي BEIN MATSH ويدخل الأهلي تلك المباراة من أجل الثأر من هزيمة الموسم الماضي على يد الفريق الجنوب افريقي بنتيجة خمسة أهداف نظيفة YALA SHOOOT PLUS.

جول كورة وتأهل نادي الزمالك مساء أمس على حساب فريق الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين KOORA ONLINE حيث فاز في القاهره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وخسر في مباراة الإياب بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس الأولمبي في تونس COOL KOORA.