اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الاهلي وصن داونز بث مباشر Ahly NOW كورة لايف Ahly MATCH رابط ماتش الاهلي NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الاهلي وصن داونز بث مباشر Ahly NOW كورة لايف Ahly MATCH رابط ماتش الاهلي NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة جول بث مباشر مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، عصر اليوم السبت 7 مارس الجاري، KORA GOAL على ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

كورة ستار، حيث يأمل أبناء المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لحصد نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا، لتحقيق الصعود KORA STAR الأهلي يحمل آمال جماهيره بالصعود للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يطمح لتحقيق التعادل بأي نتيجة أو الفوز أو الهزيمة بأقل من فارق ثلاثة أهداف حتى ينول ما يريده، كورة فور جول الأهلي ينافس صن داونز على المربع الذهبي للأميرة السمراء، KORA4GOAL ملعب لوكاس موريبي في جنوب إفريقيا يستضيف إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة صن داونز ضد الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements

وتُقام مباراة صن داونز ضد الأهلي، اليوم السبت 7 مارس الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة صن داونز ضد الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

كورة حصري حيث تُذاع مباراة صن داونز ضد الأهلي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD، الناقل الحصري للبطولات الإفريقية، KORA7ASRY الأهلي يسعى للمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كورة أونلاين، حيث انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الأهلي بهدفين دون رد، ويحتاج التعادل من أجل العبور للمربع الذهبي، KORA ONLINE صن داونز يستضيف الأهلي من أجل حسم بطاقة الصعود.

ويقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة صن داونز ضد الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، عبر رابط الاسطورة، alostora بدون تقطيع أو إعلانات.