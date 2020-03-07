اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

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يحل الفريق الأول لكرة الأهلي ضيفًا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويقام اللقاء بين الأهلي وصن داونز عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة بتوقيت جرينتش.

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اللقاء يقاد تحكيميًا بقيادة الجامبي بكاري جساما، على أرضية ملعب ستاد لوكاس موريني في جنوب إفريقيا.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

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ويذاع اللقاء الذي يجمع بين الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب افريقي على قناة bein sports Hd1.

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وكان لقاء ذهاب دور ربع نهائي دور أبطال إفريقيا الذي جمع بين الأهلي وصن داونز على أرضية ملعب ستاد القاهرة لصالح صاحب الأرض بثنائية نظيفة.