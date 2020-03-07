اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahly» هدف بادجي رابط الاهلي HD

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مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بث مباشر يلا شوت يستعد النادي الأهلي KORA LIVE لمواجهة نظيره نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت ٧ مارس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي KORA STAR من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الأهلي KORA ONLINE ضد نظيره نادي صن داونز اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT وفي تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب صن داونز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا

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وستذاع مباراة نادي الأهلي KORA GOAL ضد نظيره نادي صن داونز اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق علي محمد علي.

بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي الأهلي ضد نظيره نادي صن داونز اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الأهلي ضد نظيره نادي صن داونز اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.