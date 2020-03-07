اونلاين | يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش ليفربول LIVE

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كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح KOORA ONLINE ضد فريق بورنموث التي ستقام اليوم السبت 7 مارس في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستقام اليوم السبت على ملعب الانفيلد معقل الريدز YALA SHOOOT PLUS وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين لتحقيق الفوز.

يلا شوت حصري ويدخل الفريق الأحمر تلك المباراة من أجل العودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى YALA LIVE بعد الهزيمة الأخيرة من فريق واتفورد في البريميرليج، بالرغم من احتلاله صدارة الترتيب بفارق 22 نقطة عن المركز الثاني GOAL KOORA وكان قد توج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين على التوالي MOHAMED SALAH.

جول كورة وسجل محمد صلاح هذا الموسم في البريميرليج 15 هدفا، ونجح في صناعة 6 أهداف لزملائه خلال 25 مباراة خاضها في البطولة BEIN MATSH وودع الريدز بطولتي كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي بدون مشاركة صلاح في أي هدف سجله الفريق COOL KOORA.

كول كورة بينما أحرز اللاعب المصري 4 أهداف خلال 7 مباريات خاضها في الموسم الجاري ببطولة دوري ابطال اوروبا LIVERPOL وأيضاً ساهم في صناعة هدف وحيد خلال بطولة كأس العالم للأندية الماضية والتي توج بها الريدز KOORA STAR ويسعى صلاح للتسجيل في شباك بورنموث من أجل الاقتراب من القمة أكثر أو اعتلائها خلال المباراة في حال تسجيله أكثر من هدفين KOORAHD.