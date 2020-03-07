اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف بادجي الآن

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يستعد النادي الأهلي KORA GOAL لمواجهة نظيره صن داونز اليوم السبت ضمن منافسات إياب دور الربع النهائي YALLA SHOOT من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة صن داونز والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وستلعب مباراة صن داونز KORA STAR ضد نظيره الأهلي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة KORA LIVE، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الأهلي KORA ONLINE ضد نظيره صن داونز، عبر قناة Bein Sport hd 1.

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

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ومن المتوقع أن يبدأ رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، جونيور أجاي، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: مروان محسن.

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