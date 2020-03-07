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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نجم برشلونة يضع شروط تعجيزية للبقاء والان مع التفاصيل
السبت 7 مارس 2020
كشف تقرير صحفي إسباني صادر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن وجود شروط تعجيزية وضعها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من أجل البقاء في صفوف البلوجرانا المواسم المقبلة بعد أن تلقى أكثر من عرض للرحيل خلال الصيف المقبل .
وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني أن جيرد فوم بروك وكيل حارس مرمى العملاق الإسباني مارك أندريه تيرشتيجن قد إجتمع مع إريك أبيدال السكرتير الفني للفريق يوم الخميس الماضي من أجل الإتفاق على بعض البنود الخاصة بعقد الأخطبوط الألماني .
ولم يكن الإجتماع هو الاول بين الطرفين حيث دارت من قبل عدة جلسات للإتفاق حول بنود تجديد التعاقد الذي سينتهي بنهاية عام 2022 حيث أوضح وكيل اللاعب أن شتيجن يرغب في البقاء مع البلوجرانا لكنه يريد تحسين عقده على الأقل وأن يصبح أعلى راتب لحارس مرمى في العالم .
وكانت بعض المصادر الصحفية قد ربطت خلال الايام القليلة الماضية إنضمام اللاعب إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في الوقت الذي يحصل فيه دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد على أعلى راتب لحارس مرمى في العالم بـ375 ألف جنية إسترليني أسبوعياً.
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