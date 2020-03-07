الامارات | رقم قياسي جديد بانتظار محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد بانتظار محمد صلاح في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عودة فريق ليفربول إلى الانتصارات اليوم وهو يستضيف فريق بورنموث هي الهدف الرئيس لكل لاعبي الفريق الإنجليزي متصدر الدوري وهو في الجولة 29 من البطولة، لكن رغم ذلك يسعى القناص المصري محمد صلاح إلى كتابة رقم قياسي جديد سيحدث لأول مرة في الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد خسر الفترة الماضية الكثير من اللقاءات وتعرض لأول خسارة في الدوري أمام واتفورد بعد 41 مباراة من عدم الخسارة في الدوري، ليبدأ الفريق رحلة البحث من جديد عن هويته وهو يضم العديد من النجوم.

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وطبقاً لأهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي فإنه إذا نجح في إحراز هدف واحد اليوم في المباراة، فسيكون هو اللاعب الوحيد في البريميرليغ الذي يسجل أهدافاً في كل اللقاءات أمام بورنموث، بعد أن كان قد سجل في جميع مبارياته الخمس الأولى ضد بورنموث، حيث أحرز 7 أهداف في المجموع.

ويتشارك النجم المصري حالياً الترتيب نفسه مع مهاجم فريق بيرنلي اللاعب النيوزيلندي كريس وود في إحراز 6 أهداف في 5 مباريات ضد فريق وست هام يونايتد، والفرصة مواتيه اليوم للاعب المصري للانفراد بهذا الرقم على ملعب الأنفيلد في ليفربول، حيث سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يسجل في كل مرة يلعب فيها أمام الخصم نفسه في 6 مباريات.