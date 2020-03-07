شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث في مباراته الـ 100 بقميص الريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل فريقه ليفربول في مواجهة بورنموث في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز. Advertisements ويخوض صلاح مباراته رقم 100 مع الريدز اليوم أمام أحد أكثر منافسيه المفضلين والذي سجل في مرماه 7 أهداف خلال 5 مواجهات. وجاء التشكيل كالآتي:

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