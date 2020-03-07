شكرا لقرائتكم خبر عن رينيه فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة صن داونز التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وذلك في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول وأحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمود متولي وجيرالدو وجونيور أجايي.

خط الهجوم: أليو بادجي.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من:

على لطفي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هاني وأيمن أشرف.

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