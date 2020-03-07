شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يرغب في التعاقد مع «دي خيا» رغم تألق «كورتوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريـال مدريد الإسباني، في التعاقد مع ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم تألق حارس فريقه ثيبو كورتوا.

Advertisements

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الفرنسي لا يزال أحد أكبر المعجبين بالحارس الإسباني رغم أخطائه الكثيرة هذا الموسم مع الشياطين الحمر، ويرغب في التعاقد معه وإعطائه موقع «كورتوا».

كان الحارس البلجيكي قد عانى في بداياته مع الميرنجي قبل أن يتألق مؤخرًا وينقذ الفريق في العديد من المناسبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن «دي خيا»، الذي جدد عقده مؤخرًا مع فريقه الإنجليزي في سبتمبر الماضي قد يُسمح له بالرحيل مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي يستطيع ريـال مدريد دفعه، بالإضافة إلى إمكانية الفريق الإسباني على تحمل الراتب الكبير للاعب والذي يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.