شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الزمالك قادر على التتويج ببطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بتأهل الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي في تونس، واصفًا اللاعبين بـ«الرجال».

وأضاف أمير مرتضى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الزمالك نجح باقتدار في عبور فريق لا يقهر على أرضه وهو الترجي، مشيرًا إلى أنه شعر ببعض بالخوف مع ضربة الجزاء المبكرة للترجي، لكن اللاعبين كانوا عند حسن الظن بهم.

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وأشار المشرف على الكرة إلى أن الزمالك واجه في الموسم الماضي فرقًا من شمال أفريقيا في الكونفيدرالية، وهو ما جعل هناك وعيًا للاعبين بهذه المواجهات، وأصبحوا قادرين على مواجهة أي فريق، مشددًا على أن الزمالك بإمكانه الفوز ببطولة أفريقيا مع بعض التركيز.

وحول خوض الزمالك نصف النهائي في شهر مايو المقبل، أكد أمير مرتضى أنه في أقل من شهر سافر الفريق ٤ مرات، ولعب مباريات حاسمة منها على بطولات، معتبرًا طول الفترة على مباراتي نصف النهائي فرصة جيدة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في الدوري الممتاز.

واختتم أمير بأن «مرتضى منصور، رئيس النادي، وجه الشكر والتهاني للاعبين والجهاز الفني، وكانت لديه تعليمات للجميع بعدم الانفعال مع الجمهور أو حكم اللقاء».

وتأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بعد فوزه بمجموع لقاءي الذهاب والإياب 3-2 بربع نهائي البطولة.