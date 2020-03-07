تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في مباراته الـ 100 في الدوري الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 يخوض محمد صلاح مباراته رقم 100 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث في الجولة الـ 29.

ويسعى الريدز للعودة للانتصار بعدما تلقى الفريق هزيمتين أمام واتفورد في الدوري وتشيلسي في كأس الاتحاد والتي حدثت لأول مرة منذ يناير 2019. ويمتلك صلاح سجلا مميزا أمام بورنموث إذا سجل 7 أهداف خلال 5 مباريات في الدوري الإنجليزي. ويغيب البرازيلي أليسون بيكر بسبب إصابته قبل مباراة تشيلسي السابقة ويعوضه الإسباني أدريان وفقا لحديث يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة. Advertisements كما يغيب أندي روبرتسون كإجراء احترازي من أجل مواجهة أتليتكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل الريدز كالآتي: حراسة المرمى: أدريان الدفاع: جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد الوسط: فابينيو - جورجينو فينالدوم - أوكسلايد تشامبرلين الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

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