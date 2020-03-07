شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيلة الأهلي الرسمي لمواجهة صن دوانز بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وذلك في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – علي معلول – أحمد فتحي. خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي - جيرالدو – جونيور اجاي خط الهجوم: أليو بادجي

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