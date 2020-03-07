شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يريد ضم خليفة ميسي الارجنتيني سفورزا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان نادي ​برشلونة​ يرغب في تعزيز بدلائه من خلال ضم مدرب منتخب ​الارجنتين​ي تحت 17 عاماً بابلو ايمار، واضافت الصحيفة ان برشلونة يرغب ايضاً في الحصول على خدمات اللاعب ​خوان سيباستيان سفورزا​ الذي يبلغ من العمر 18 عاماً.

واعتبرت الصحيفة انه اذا ما نجح برشلونة في ضم سفورزا الذي يلعب على الجهة اليسرى فأنه سيكون خليفة قائد الفريق الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ وهو الذي سيحذو حزوه، علماً ان سفورزا كان قائداً لمنتخب الارجنتيني تحت 17 عاماً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يريد ضم خليفة ميسي الارجنتيني سفورزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.