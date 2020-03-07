برشلونة يريد ضم خليفة ميسي الارجنتيني سفورزا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان نادي برشلونة يرغب في تعزيز بدلائه من خلال ضم مدرب منتخب الارجنتيني تحت 17 عاماً بابلو ايمار، واضافت الصحيفة ان برشلونة يرغب ايضاً في الحصول على خدمات اللاعب خوان سيباستيان سفورزا الذي يبلغ من العمر 18 عاماً.
واعتبرت الصحيفة انه اذا ما نجح برشلونة في ضم سفورزا الذي يلعب على الجهة اليسرى فأنه سيكون خليفة قائد الفريق الارجنتيني ليونيل ميسي وهو الذي سيحذو حزوه، علماً ان سفورزا كان قائداً لمنتخب الارجنتيني تحت 17 عاماً
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