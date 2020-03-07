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الجالية المصرية تؤازر الأهلي بفندق الإقامة في جنوب إفريقيا

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جدة - عمرو شويل تجمع عدد من أفراد الجالية المصرية في جنوب إفريقيا اليوم خارج فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وهتفوا للاعبين قبل ثلاث ساعات من انطلاق مباراة الفريق أمام صن داونز التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

 

ويتواجد اليوم عدد من الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، داخل استاد لوكاس موريبي، لمؤازرة  الاهلي في مواجهة صن داونز.

 

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ويعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة.

 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بثنائية نظيفة سجلها علي معلول في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.

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