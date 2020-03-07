شكرا لقرائتكم الجالية المصرية تؤازر الأهلي بفندق الإقامة في جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتواجد اليوم عدد من الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، داخل استاد لوكاس موريبي، لمؤازرة الاهلي في مواجهة صن داونز.
ويعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بثنائية نظيفة سجلها علي معلول في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.
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