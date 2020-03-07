شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. فرقة رقص فى استقبال أتوبيس الأحمر بالملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة صن دوانز الجنوب أفريقى على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.
ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى.
ومن جانبه أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الفريق جاهز لمواجهة صن داونز اليوم فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، موضحاً أن الفريق استعد تماماً لهذه المباراة المهمة من خلال التدريبات اليومية فى مدينة بريتوريا، وعازم على تقديم عرض قوى أمام الفريق الجنوب أفريقى والعودة للقاهرة بتأشيرة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلى استفاد جيداً من السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا، من خلال التأقلم على الأجواء فى مدينة بريتوريا وهو ما سيُساهم أيضاً فى تقديم مباراة جيدة من جانب لاعبى الأهلى الذين يمتلكون قدرات فنية عالية وخبرات طويلة تؤهلهم للتعامل الجيد مع مثل هذه المباريات القوية، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود.
وأكد مدير الكرة أنه يتمنّى خروج المباراة بشكل جيد على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية والتحكيمية، لأنها تقام بين فريقين كبار وكلاهما مُرشح لحصد اللقب الأفريقي، لذا من الضرورى أن تتحقق العدالة التحكيمية فى لقاء اليوم.
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