شكرا لقرائتكم بيراميدز بالزي الأسود الكامل بمواجهة زاناكو فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيم الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وزاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم السبت، بأحد الفنادق بحضور ممثلي الناديين، ومسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الزي الأسود الكامل في مواجهة زاناكو، على أن يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي.

وفي المقابل سيظهر فريق زاناكو بالزي الأبيض الكامل في مواجهة بيراميدز، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

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وتم الاتفاق على أن يتحرك الفريقان نحو ملعب الدفاع الجوي في الواحدة ظهرا لخوض اللقاء المقرر له الثالثة عصر الأحد.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني محمد صلاح إدارى الفريق، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي، ومحمود حرب المدير الإداري.

ويستضيف بيراميدز نظيره زاناكو بطل زامبيا في الثالثة من عصر الأحد على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب التي جرت بلوساكا عاصمة زامبيا سجلها علي جبر ومحمد فاروق والقائد عبد الله السعيد.