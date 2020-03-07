شكرا لقرائتكم أليو بادجي يقود هجوم الأهلي ضد صن داونز فى موقعة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة صن داونز التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وذلك في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – علي معلول – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي - جيرالدو – جونيور اجاي .

خط الهجوم: أليو بادجي.

وحرص بعض لاعبي الأهلي الذين تم استبعادهم من رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز على تشجيع زملاؤهم قبل اللقاء ، حيث تحدث بعض هؤلاء اللاعبين وتحديداً الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وكهربا مع زملاؤهم بالفريق قبل اللقاء الهام المقرر له الثالثة من عصر اليوم،السبت، بتوقيت القاهرة باستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

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وقام الثلاثي بتحفيز زملاؤهم بالأهلي والشد من آزرهم ومطالبتهم بتحقيق نتيجة جيدة تحصد للفريق تأشيرة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وجاء إستبعاد اكرامي وعاشور وكهربا من مواجهة صن داونز لأسباب فنية غير أن اللاعبين الثلاثة تحدثوا خلال الساعات الماضية مع زملاؤهم بجنوب أفريقيا من أجل التفوق على صن داونز.

وينتظر مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلي وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية على الأهلي بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.

و تحظى مواجهات الأهلى مع أندية جنوب أفريقيا بالعديد من الأرقام المُميزة، فى مسيرت الأحمر للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 22 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلى فى 10 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة ست مباريات، فيما خسر الأهلى ست مباريات.

التقى الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «سبع مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مواجهة واحدة».

على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 29 مرة، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلى الأسبق، الهداف التاريخى للأهلى فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف، ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.

وحرص شريف عيسى، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على الحضور إلى فندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مدينة بريتوريا، والتوجه مع الفريق إلى استاد لوكاس موريبي.

وحضر السفير المصري على الحضور قبل التحرك بنصف ساعة، والتقى محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في جنوب إفريقيا في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة.