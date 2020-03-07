شكرا لقرائتكم صن دوانز ضد الأهلى.. فايلر يستبعد هذا الثنائى من مواجهة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريق النادي الأهلي منذ قليل ملعب لوكاس موريبي لخوض مباراة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرةوهو نفس توقيت جنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ووصلت البعثة الحمراء ملعب المباراة في حراسة الشرطة التى رافقت الفريق منذ تحركه من فندق الإقامة بعدما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة مع اللاعبين للحديث عن خطة المباراة وإعلان التشكيل الذى سيخوض به المارد الأحمر المباراة المرتقبة.

وخاض الأهلي تدريبات قوية في مدينة بريتوريا، قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا، ويبحث الفريق عن بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في مواجهة اليوم بعد الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب بالقاهرة.

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وتحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي عن مباراة اليوم ،قائلاً: الفريق جاهز لمواجهة صن داونز موضحاً أن الفريق استعد تماماً لهذه المباراة المهمة من خلال التدريبات اليومية في مدينة بريتوريا، وعازم على تقديم عرض قوي أمام الفريق الجنوب إفريقي والعودة للقاهرة بتأشيرة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلي استفاد جيداً من السفر مُبكراً إلى جنوب إفريقيا الذي ساهم في التأقلم على الأجواء في مدينة بريتوريا، وهو ما يساعد لاعبي الأهلي على تقديم مباراة جيدة وفقا لقدراتهم الفنية العالية والخبرات الطويلة التي تؤهلهم للتعامل الجيد مع مثل هذه المباريات القوية، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود.

وأعرب مدير الكرة عن أمله في خروج المباراة بشكل جيد على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية والتحكيمية؛ لأنها تقام بين فريقين كبيرين وكلاهما مُرشح لحصد اللقب الإفريقي، لذا من الضروري أن تتحقق العدالة التحكيمية في لقاء اليوم.

مبكرا للوصول إلى ملعب المباراة وفقا للموعد الذي تم الإتفاق عليه في الاجتماع الفني الذي عقد أمس بحضور مندوبي الكاف والأهلي وصن داونز.