شكرا لقرائتكم الزمالك يحصد قيمة عقد "أبو جبل" من عبور الترجى التونسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه تم ضم محمد أبو جبل حارس الفريق الأساسى الحالى، فى صفقة كلفت خزينة قلعة ميت عقبة سداد 14 مليون جنيه، بصورة فورية، لنادى سموحة الذى تم ضمه منه فى الصيف الماضى، ليتألق أبو جبل ويكون أحد نجوم الفريق التى ساهمت بقوة فى عبور الأبيض إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد تخطى عقبة الترجى التونسى.

ويحصل نادى الزمالك من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، على ما يقرب من 14 مليون جنيه بعد التأهل إلى نصف النهائى الأفريقى، وذلك مكافأة التأهل وفقا للائحة النسخة الحالية من البطولة الأفريقية، والتى حصل "الخليج 365" على نسخة منها.

ويحصد الزمالك 875 ألف دولار، مكافأة التأهل من الكاف، أي ما يوازى 13 مليون جنيه و685 ألف جنيه، وهي القيمة التى تقارب من عقد أبو جبل، فيما سيحصد الفريق الفائز بالبطولة فى النهاية 2 مليون دولار و500 ألف دولار.

ونجح الزمالك فى إقصاء الترجى التونسى حامل اللقب والتأهل إلى الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وبهذا يكون الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائى للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وأن تأهل إلى هذا الدور 9 مرات من قبل أعوام: 1984، 1985، 1986، 1993، 1994، 1996، 2002، 2005، 2016.

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فيما هنأ الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، فريق الزمالك، بعد تأهله إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث كتب الحساب الرسمى لموقع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا:" الزمالك هو أول فريق يحجز مقعده من بين الأربعة الكبار فى القارة السمراء لدورى أبطال إفريقيا". كما قرر مجلس إدارة الزمالك، صرف مكافآت مالية للاعبين بعدما نجح الفريق فى التأهل للدور قبل النهائى لبطولة دورى ابطال افريقيا، حيث يقام ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته ومن المنتظر أن يواجه الزمالك الفائز من الرجاء المغربى ومازيمبى الكونغولى فى الدور قبل النهائى للبطولة.