شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. سفير مصر بجنوب إفريقيا يرافق الأحمر إلى الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص شريف عيسى، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على الحضور إلى فندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مدينة بريتوريا، والتوجه مع الفريق إلى استاد لوكاس موريبي.

وحضر السفير المصري على الحضور قبل التحرك بنصف ساعة، والتقى محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في جنوب إفريقيا في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة.

واستعد الأهلى لمباراة اليوم جيداً فقد وصل مُبكراً إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة، حيث وصلت البعثة الحمراء صباح الاثنين الماضى وتدرب الفريق ما يقرب من خمسة مرات فى جنوب أفريقيا منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة ثم تدرب ثلاثة مرات على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل أن يختتم تدريباته عصر أمس، الجمعة، على ملعب المباراة، وكثف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من جلساته مع لاعبى الفريق طوال الفترة الماضية وشاهد برقتهم ملخص لأهم مباريات الفريق الجنوب أفريقى من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف فى المنافس واستغلالها فى نقاط اليوم المرتقب.

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ويحل الأهلى ضيفا اليوم، السبت، صن داونز الجنوب أفريقى المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية .

و تحظى مواجهات الأهلى مع أندية جنوب أفريقيا بالعديد من الأرقام المُميزة، فى مسيرت الأحمر للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 22 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلى فى 10 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة ست مباريات، فيما خسر الأهلى ست مباريات.

التقى الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «سبع مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مواجهة واحدة.