شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. لأول مرة مثلث هجومى أفريقى فى تشكيل الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد تشكيل الأهلى لملاقاة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا فى اللقاء المقرر له الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية بدوري الأبطال الأفريقى ، حدث تاريخى حيث ظهر بتشكيلة المارد الأحمر لأول مرة 5 لاعبين محترفين هم التونسى على معلول والمالى أليو ديانج والانجولى جيرالدو والنيجيرى أجاى والسنغالى بادجى .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – علي معلول – أحمد فتحي.

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خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي - جيرالدو – جونيور اجاي

خط الهجوم: أليو بادجي

الفوز بثنائية المدافع الدولى التونسى على معلول فى التاسع والعشرين من فبراير الماضى على ملعب القاهرة الدولى فى لقاء الذهاب، ورغبة هذا الجيل فى رد الدين للبطل الجنوب أفريقى وقطع خطوة مهمة فى طريق استعادة اللقب الغائب منذ 2013 ’ كلها عوامل ترجح كفة صاحب الرقم القياسى فى التتويج بلقب البطولة (8 مرات).

لقاء اليوم سيكون الثامن بين الاهلى وصن دوانز فى البطولة، وتؤكد الأرقام تفوق المارد الأحمر بأربعة انتصارات و11 هدفاً مقابل فوز وحيد و8 أهداف لرفاق الحارس الأوغندى دينيس أونيانجو.

الأهلى حقق ثالث لقب له فى دورى الأبطال على حساب صن داونز بتعادله (1 – 1) ذهاباً ثم تفوقه (3 – 0) فى لقاء الإياب بملعب القاهرة، ثم أطاح به من ثمن نهائى نفس البطولة 2007 بالتعادل (2 – 2) فى لقاء الذهاب خارج أرضه ثم فوزه (2 – 0) إياباً، لكنه ودع من ربع نهائى النسخة السابقة بخسارته (0 – 5) فى اللقاء الأول ثم فوزه بهدف المغربى وليد أزارو على ملعب الجيش ببرج العرب فى المواجهة الثانية.