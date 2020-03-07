شكرا لقرائتكم ندى حافظ بطلة السيف تتأهل إلى دور الـ 32 بكأس العالم فى اليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت ندى حافظ لاعبة المنتخب الوطنى لسلاح السيف في التأهل إلى دور الـ 32 بكأس العالم المقام فى اليونان بالفوز على بطلة فرنسا بنتيجة 15 / 12 في دور الـ 64 .

فيما نجحت ندي في التأهل إلى دور الـ 64 بالفوز في جميع لقاءات دور المجموعات ، بينما تأهل مهاب سامر إلى نفس الدور على صعيد منافسات الرجال المقامة في لوكسمبرج بنفس السلاح بالفوز على بطل اليابان 15 / 10 و معه محمد عامر الذى نجح في الفوز على بطل أمريكا 15 / 4 .

نجح منتخب السلاح للشباب و الناشئين فى الحصول على 45 ميدالية بالبطولة الأفريقية لجميع الأسلحة بغانا، بواقع 19 ذهبية و14 برونزية و12 فضية محققا المركز الأول.

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وحققت رياضة السلاح مؤخرا إنجازا جديدا بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز على بطل فرنسا 15 /6. وتأهل حمزة إلى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا أيضا بنفس النتيجة، بينما تأهل الى نصف النهائى بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش وبرونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة ، ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الحالي