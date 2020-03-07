شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. تحذيرات فايلر للاعبي الأحمر قبل موقعة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من لاعبي الفريق بعدم تكرار الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات الماضية وتحديداً في لقاء صن داونز السبت الماضي باستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والذي انتهى بفوز الأحمر بثنائية نظيفة .

وحذر فايلر على ضرورة حالة عدم التركيز التى تسمح للمنافس بالأنقضاض على مرمى محمد الشناوي سريعاً وهو ما حدث من صن داونز في الدقائق الأولى لمباراة الذهاب لولا يقظة محمد الشناوي كما طالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز والجدية أمام مرمى المنافس وإستغلال جميع الفرص.

وتحدث فايلر مع لاعبي الفريق أيضاً عن ضرورة التركيز في الملعب وعدم الانسياق وراء التصريحات الخادعة التي يُرددها موسيماني مدرب صن داونز والتي يحاولون خلالها "تنويم" لاعبي الأهلي وجهازهم قبل اللقاء المرتقب بالتأكيد على أن حظوظ الأهلي هي الأقوى للتأهل وأن الأهلي لن يخسر مرتين في جنوب أفريقيا ، وطالب فايلر لاعبيه بعدم الانشغال بالتصريحات الإعلامية للمنافس ولا ضغوط السويشيال ميديا والتركيز في الملعب فقط حتى يُحقق الفريق هدفه المنشود في مباراة اليوم الهامة كما طالبهم بعدم النظر للماضي والتفكير في مباراة العام الماضي أمام صن داونز بجنوب أفريقيا التى خسرها الاهلي بخماسية نظيفة.

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وأعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة صن دوانز الجنوب أفريقى على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى

وينتظر مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلي وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية على الأهلي بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة.