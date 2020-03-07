شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة مباراة الأهلي وصن داونز فى دوري ابطال افريقيا.. التشكيل المتوقع للأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
لحظة بلحظة صن داونز ضد الأهلي
يقدم الخليج 365 متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة صن داونز ضد الأهلي، فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال الإفريقى.
تنطلق مباراة صن داونز ضد الأهلي ،في تمام الساعة الثالثة، عصراليوم،السبت، بتوقيت القاهرة على ستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا ،لحسم صاحب هوية الصعود إلى نصف نهائي البطولة، علما بأن مباراة الذهاب ،انتهت لمصلحة الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما علي معلول في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت الماضي.
لحظة بلحظة صن داونز ضد الأهلي
ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:
محمد الشناوي فى حراسة المرمي.
ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، أحمد فتحي ، على معلول في خط الدفاع
عمرو السولية ، أليو ديانج ، محمود متولي في خط الوسط
حسين الشحات ، جيرالدو أو "قفشة"، وأجاي في خط الهجوم.
لحظة بلحظة صن داونز ضد الأهلي
وحرص فايلر منذ الوصول إلى جنوب أفريقيا على التدريب فى تمام الساعة الثالثة عصراً، حتى يعتاد اللاعبين على نفس الموعد الذى ستقام فيه المباراة والتعود على لعب الكرة في الأجواء الصباحية في الملاعب هناك، خاصة أن صن داونز حدد موعد لقاء الإياب عصرًا كي يستفاد من عامل الجو للتأثير على الأحمر، مثلما حدث فى مباراة ذهاب ربع النهائي العام الماضي عصرًا في جنوب إفريقيا، وخسر بخماسية نظيفة، واشتكى اللاعبون وقتها من درجة الحرارة ونقص الأوكسجين الذي أثر على أدائهم بشكل كبير.
لحظة بلحظة صن داونز ضد الأهلي
ويولي الأهلي اهتمامًا كبيرا بمواجهة صن دوانز فى دوري أبطال أفريقيا، كونها تعد المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث أن عبور تلك العقبة ستجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الإفريقية التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في نهائيين خاضهم فى الثلاث نسخ الأخيرة.
وتعد أوراق فايلر في مباراة اليوم معروفة وهي تتمثل في كلاً ، من : أجاي ومعلول وقفشة وديانج والسولية وأحمد فتحي والشحات.
وقام المدرب السويسري خلال الأيام الماضية بتحفيظ لاعبيه خطة اللعب في مباراة اليوم من أجل تحقيق الهدف المنشود والتأهل لنصف نهائي أفريقيا.
لحظة بلحظة صن داونز ضد الأهلي
وطالب فايلر لاعبيه بعدم تكرار الاخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية وتحديداً في الذهاب وأهمها حالة عدم التركيز التى تسمح للمنافس بالأنقضاض على مرمى محمد الشناوي سريعاً وهو ما حدث من صن داونز في الدقائق الأولى لمباراة الذهاب لولا براعة الشناوي كما طالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز والجدية أمام مرمى المنافس وإستغلال جميع الفرص.
لحظة بلحظة صن داونز ضد الأهلي
وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي بالنادي الأهلي إن الفريق استفاد جيداً من السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا من خلال التأقلم على الأجواء في مدينة بريتوريا وهو ما سيُساهم أيضاً في تقديم مباراة جيدة من جانب لاعبو الأهلي الذين يمتلكون قدرات فنية عالية وخبرات طويلة تؤهلهم للتعامل الجيد مع مثل هذه المباريات القوية ومن ثم تحقيق الهدف المنشود.
لحظة بلحظة صن داونز ضد الأهلي
وأضاف مدير الكرة بالأهلي أنه يتمنّى خروج المباراة بشكل جيد على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية والتحكيمية لأنها تقام بين فريقين كبار وكلاهما مُرشح لحصد اللقب الأفريقي لذا من الضروري أن تتحقق العدالة التحكيمية في لقاء اليوم، ويخوض الأهلي مواجهة صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي، فى إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظة بلحظة مباراة الأهلي وصن داونز فى دوري ابطال افريقيا.. التشكيل المتوقع للأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.