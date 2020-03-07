لحظة بلحظة مباراة الأهلي وصن داونز فى دوري ابطال افريقيا.. التشكيل المتوقع للأحمر

يبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تأمين خط الوسط في مباراة صن داونز اليوم ،السبت، في بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يُفكر في الدفع بالثلاثي محمود متولي وأليو ديانج وعمرو السولية في خط الوسط ويرغب المدير الفني في تأمين منطقة وسط الملعب بشكل قوي أمام هجوم صن داونز السريع.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي فى حراسة المرمي.

ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، أحمد فتحي ، على معلول في خط الدفاع

عمرو السولية ، أليو ديانج ، محمود متولي في خط الوسط

حسين الشحات ، جيرالدو أو "قفشة"، وأجاي في خط الهجوم.