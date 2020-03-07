شكرا لقرائتكم كلوب: أليسون لن يشارك أمام بورنموث وأتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المدرب يورغن كلوب يوم الجمعة، إن أليسون بيكر حارس ليفربول سيغيب عن مواجهة ضيفه بورنموث يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وكذلك عن موقعة أتليتيكو مدريد في دوري الأبطال بعد إصابته في أعلى الفخذ هذا الأسبوع.

واستبعد الحارس البرازيلي من التشكيلة التي خسرت بهدفين دون رد أمام مستضيفه تشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي ولعب الإسباني أدريان بدلا منه. وكشف كلوب أن أليسون أصيب خلال التدريب قبل مباراة يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد المدرب الألماني أن أليسون سيغيب عن مواجهة السبت وأيضا عن مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على أرضه أمام أتليتيكو مدريد يوم الأربعاء.

واستبعد تيتي مدرب منتخب البرازيل الحارس البالغ من العمر 27 عاما من تشكيلته لخوص مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022 أمام بوليفيا في 27 مارس وأمام بيرو بعدها بأربعة أيام.

وقال كلوب للصحفيين :أصيب أليسون خلال التدريب قبل مواجهة تشيلسي. كنا نعتقد أنها إصابة بسيطة وأنه سيتمكن من المشاركة. خضع لفحص بالأشعة في اليوم التالي أظهر أنه يعاني شيئا، سنرى ما الذي سيحدث الأسبوع المقبل، الإصابة في أعلى الفخذ، نتعامل بشكل مختلف عندما تكون الاصابة مع حارس".

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وخسر ليفربول في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها في كل المسابقات حيث سقط 1-صفر أمام أتليتيكو ذهابا وتوقف سجله بدون هزيمة في الدوري بالخسارة 3-صفر أمام مستضيفه واتفورد قبل أن يودع كأس الاتحاد أمام تشيلسي. وأثارت هذه النتائج المخاوف بشأن مستوى الفريق قبل مرحلة حاسمة من الموسم.

وقال كلوب :الفوز يمنحك الثقة والخسارة تؤثر على معنوياتك وهو أمر طبيعي. هزيمة واحدة مثل هزيمتين. لا يوجد فارق كبير. الأهم العودة سريعا إلى الطريق الصحيح، يمكننا تحقيق ذلك من خلال العمل بقوة. يجب أن نقاتل للعودة إلى الطريق الصحيح. يجب أن نكون على قلب رجل واحد".

ويواجه ليفربول منافسه بورنموث الذي يعاني في منطقة الهبوط قبل عشر مباريات على نهاية الموسم لكن النادي المنتمي للساحل الجنوبي سيعتمد على جاهزية جوشوا كينج وكالوم ويلسون ورايان فريزر ويتوقع كلوب أن يشكل بورنموث خطورة كبيرا في الهجمات المرتدة والركلات الثابتة.

وقال المدرب الألماني : بورنموث في وضع خطير ويجب أن نكون في كامل جاهزيتنا. يجب أن نلعب بمستوانا. والعمل على خلق مساحات، نواجه منافسا يقاتل للبقاء في الدوري الممتاز. اكتملت صفوف خط هجومهم وسيحاولون الخروج من الوضع السيء. نحترمهم ونتمنى لهم كل التوفيق لكن ليس في المباراة.

ولن يحق لهاري ويلسون هداف بورنموث والذي سجل سبعة أهداف في الدوري اللعب السبت لأنه معار من ليفربول.