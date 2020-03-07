بعد خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي.. رئيس الزمالك: أتمنى فوز الأهلى اليوم وهنهزمه بـ3 أو 4 أهداف في إفريقيا

نجح نادي الزمالك في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم الهزيمة أمام الترجي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد رادس في إياب ربع نهائي البطولة.

واستفاد الزمالك من فوزه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، لينجح في خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

بدوره، أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يتمنى فوز النادى الأهلي على حساب منافسه صن داونز، والتأهل بصحبة القلعة البيضاء لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يحل فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي، عصر اليوم، في إياب دور الـ8 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال رئيس الزمالك، خلال تصريحاته التلفزيونية: "أتمنى الأهلي يفوز على صن داونز في مباراة اليوم، وإذا واجهنا الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، أتمنى الفوز عليهم بثلاثة أو أربعة أهداف". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

Advertisements

وتابع: "لاعبو الفريق أثبتوا أنهم رجال وردوا على الذين شككوا في قدرة الفريق عقب وقوع الترجي مع الزمالك في ربع النهائي".

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن لاعبى الفريق الأبيض أثبتوا أنهم رجال وردوا على الأقزام الذين شككوا في قدرة الفريق عقب وقوع الترجي مع الزمالك في ربع النهائي.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "ساسي قدم مباراة رائعة أمام فريقه السابق وكذلك بن شرقى، وكذلك طارق حامد والونش وجميع اللاعبين وأبو جبل الكل قدم مباراة رائعة ويستحقون الشكر". حسبما نشر موقع"سوبر كورة".

واختتم تصريحاته قائلا: "أشكر وزير الرياضة والأمن التونسي والسفير المصري على التأمين، والزمالك سيستمر في سلسلة الانتصارات التي بدأت من فبراير، كما أن الأزمة المالية انتهت ونجحنا في فك الحجز، وبنهاية مارس سيكون هناك 40 مليون جنيه متوفر".

ونجح الزمالك في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الهزيمة أمام الترجي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد رادس في إياب ربع نهائي البطولة.

واستفاد الزمالك من فوزه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، لينجح في خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.