شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يحصد قيمة عقد "أبو جبل" من عبور الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه ضم محمد أبو جبل حارس الفريق الأساسى الحالى فى صفقة كلفت خزينة قلعة ميت عقبة 14 مليون جنيه بصورة فورية، لنادى سموحة الذى تم ضمه منه فى الصيف الماضى، ليتألق أبو جبل ويكون أحد نجوم الفريق التى ساهمت بقوة فى عبور الأبيض إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة الترجى التونسى.

لمعرفة كيف حصد الزمالك قيمة عقد "أبو جبل" من عبور الترجى التونسى، عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

Advertisements

ونجح الزمالك فى إقصاء الترجى التونسى حامل اللقب والتأهل إلى الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما باستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وبهذا يكون الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائى للمرة العاشرة فى تاريخه، بعدما سبق وأن تأهل إلى هذا الدور 9 مرات من قبل أعوام: 1984، 1985، 1986، 1993، 1994، 1996، 2002، 2005، 2016.

وهنأ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فريق الزمالك، بعد تأهله إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكتب الحساب الرسمى لموقع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا، "الزمالك هو أول فريق يحجز مقعده من بين الأربعة الكبار فى القارة السمراء لدورى أبطال إفريقيا".

كما قرر مجلس إدارة الزمالك، صرف مكافآت مالية للاعبين بعدما نجح الفريق فى التأهل للدور قبل النهائى لبطولة دورى ابطال افريقيا، حيث يقام ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته ومن المنتظر أن يواجه الزمالك الفائز من الرجاء المغربى ومازيمبى الكونغولى فى الدور قبل النهائى للبطولة.