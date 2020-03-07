شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. دينا عماد نجمة طائرة دجلة: كان نفسى صوتى يبقى حلو وأغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى دينا عماد لاعبة الكرة الطائرة فى نادى وادى دجلة، وهى أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

الخروج مع أصدقائى والشوبينج.



دينا عماد 1

مكرونة.. كل الناس بتقول إنى بعملها حلو قوى.

عمرو دياب.

عمرو دياب وبتضايق جدا علشان كل حفلاته بتصادف أيام مباريات.



دينا عماد

أنا عمرى ما كنت أتمني أكون حاجة غير لاعبة، الرياضة جزء كبير قوى فى حياتي وأكتر حاجة بحب أعملها، بس كان نفسي يكون صوتى حلو وأغنى.

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لا لما بتعاكس في الشارع بمشى ومش برد.



دينا عماد 4

سعاد حسنى.

بحب الكاجوال أكتر من الفورمال، بس الفورمال ساعات بيبقى ليه وقته.