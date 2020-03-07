شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فرقة رقص جنوب أفريقية فى استقبال أتوبيس الأهلى بملعب صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد فريق من الراقصات باستقبال حافلة النادي الأهلي أمام ملعب مباراة الفريق الأحمر مع صن داونز، والتى تقام فى الثالثة عصراً.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة صن دوانز الجنوب أفريقى على ملعب لوكاس موريبى بمدينة بريتوريا فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى.

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من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الفريق جاهز لمواجهة صن داونز اليوم فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، موضحاً أن الفريق استعد تماماً لهذه المباراة المهمة من خلال التدريبات اليومية فى مدينة بريتوريا، وعازم على تقديم عرض قوى أمام الفريق الجنوب أفريقى والعودة للقاهرة بتأشيرة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلى استفاد جيداً من السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا، من خلال التأقلم على الأجواء فى مدينة بريتوريا وهو ما سيُساهم أيضاً فى تقديم مباراة جيدة من جانب لاعبى الأهلى الذين يمتلكون قدرات فنية عالية وخبرات طويلة تؤهلهم للتعامل الجيد مع مثل هذه المباريات القوية، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود.

وأكد مدير الكرة أنه يتمنّى خروج المباراة بشكل جيد على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية والتحكيمية، لأنها تقام بين فريقين كبار وكلاهما مُرشح لحصد اللقب الأفريقي، لذا من الضرورى أن تتحقق العدالة التحكيمية فى لقاء اليوم.