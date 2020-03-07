شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بالأسود فى مواجهة زاناكو غداً بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد منذ قليل الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وزاناكو بطل زامبيا فى إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم السبت، بأحد الفنادق بحضور ممثلى الناديين، ومسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدى بيراميدز الزى الأسود الكامل فى مواجهة زاناكو، على أن يرتدى حارس المرمى اللون البرتقالى. وفى المقابل سيظهر فريق زاناكو بالزى الأبيض الكامل فى مواجهة بيراميدز، على أن يرتدى حارس المرمى اللون الأخضر الكامل. وتم الاتفاق على أن يتحرك الفريقان نحو ملعب الدفاع الجوى فى الواحدة ظهرا لخوض اللقاء المقرر له الثالثة عصر الأحد. Advertisements ومثل بيراميدز فى الاجتماع الفنى محمد صلاح إدارى الفريق، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادى، ومحمود حرب المدير الإدارى. ويستضيف بيراميدز نظيره زاناكو بطل زامبيا فى الثالثة عصر غد الأحد باستاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس فى إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية. وحقق بيراميدز فوزا كبيرا بثلاثة أهداف دون مقابل فى مباراة الذهاب التى جرت بلوساكا عاصمة زامبيا سجلها على جبر ومحمد فاروق والقائد عبد الله السعيد.

ونجح فريق بيراميدز فى تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى بنتيجة 3 / 0 فى إطار المواجهة التى جمعتهما فى زامبيا، وأحرز أهداف اللقاء كل من، على جبر من رأسية فى الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن يحرز محمد فاروق الهدف الثانى فى الدقيقة الـ 24، ويعزز عبد الله السعيد هداف الفريق الفوز بإحرازه ركلة جزاء فى الدقيقة 67. وطالب تشاتشيتش لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لحصد تذكرة التأهل بشكل رسمى ومواصلة الأرقام القياسية للفريق السماوى، وأصبح بيراميدز أول نادى فى إفريقيا يحقق 5 انتصارات متتالية "خارج بلده" فى كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهو رقم قياسى قارى جديد لم يتحقق فى البطولة منذ انطلاقها فى 2004، والذى لم يقدر على تحقيقه قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز بالأسود فى مواجهة زاناكو غداً بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.