شكرا لقرائتكم خبر عن سامر وعامر يتأهلان للدور الـ32 بكأس العالم للسيف ياليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت ندى حافظ لاعبة المنتخب الوطنى لسلاح السيف إلى دور الـ32 بكأس العالم المقام فى اليونان بالفوز على بطلة فرنسا بنتيجة 15 / 12 فى دور الـ64.

كما نجحت ندى حافظ في التأهل على دور الـ 64 بالفوز في جميع لقاءات دور المجموعات، بينما تأهل مهاب سامر إلى نفس الدور على صعيد منافسات الرجال المقامة في لوكسمبرج بنفس السلاح بالفوز على بطل اليابان 15 / 10 ومعه محمد عامر الذى نجح في الفوز على بطل أمريكا 15 / 4.

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نجح منتخب السلاح للشباب والناشئين فى الحصول على 45 ميدالية بالبطولة الأفريقية لجميع الأسلحة بغانا، بواقع 19 ذهبية و14 برونزية و12 فضية محققا المركز الأول.

وحققت رياضة السلاح مؤخرا إنجازا جديدا بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز على بطل فرنسا 15 /6. وتأهل حمزة إلى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا أيضا بنفس النتيجة، بينما تأهل الى نصف النهائى بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش وبرونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة ، ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الحالى.