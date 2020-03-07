شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة والشحات والحاوى على دكة بدلاء الأهلى واستبعاد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسبتعد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لاعبين من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن داونز، واستبعد فايلر الثنائى مصطفى شوبير وأحمد الشيخ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-على لطفى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف.

وتحظى مواجهات الأهلى مع أندية جنوب أفريقيا بالعديد من الأرقام المُميزة، فى مسيرة الأحمر للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 22 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلى فى 10 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة ست مباريات، فيما خسر الأهلى ست مباريات.

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التقى الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز "سبع مواجهات"، وأورلاندو بيراتس "ست مواجهات"، وأياكس كيب تاون "مواجهتان"، وبلاتينيوم ستارز "مواجهتان"، وسوبر سبورت "مواجهتان"، وبيديفست "مواجهتان"، وكايزر تشيفز "مواجهة واحدة".

على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 29 مرة، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلى الأسبق، الهداف التاريخى للأهلى فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.